Un blessé dans les Rangiers

Un automobiliste heurte un arbre dans les rangiers. Le véhicule circulait en direction de Delémont jeudi après-midi peu après 14h et s’est déporté sur la droite aux Malettes, venant terminer sa course contre un arbre, indique la police cantonale jurassienne. L’automobiliste blessé a été pris en charge par le personnel ambulancier et transporté à l’Hôpital du Jura à Delémont. Le trafic n’a pas été perturbé. /comm-mmi