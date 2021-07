Pas d'accident dans le Jura après la panne des numéros d'urgence

Pas de dégât dans le Jura après la panne des numéros d’urgence. Le 112, 117, 118 et 144 ont été injoignables dans une bonne partie de la Suisse durant la nuit de jeudi à vendredi en raison d’un problème sur le réseau téléphonique de Swisscom. La panne a été levée peu après 9h ce matin. Les numéros mobiles n’ont pas été concernés. La police jurassienne avait mis en place un numéro alternatif et la situation est restée sous contrôle, selon Damien Scheder, chef de la Protection de la population du canton du Jura. Seul « un sinistre s’est déclaré dans une maison en Ajoie. Les occupants ont pu circonscrire le sinistre eux-mêmes », précise-t-il.







Réorganisation des secours



Lors de la panne, les feux bleus (pompiers, ambulanciers et policiers) ont « communiqué entre eux grâce aux radios Polycom du réseau national de sécurité et aux téléphones portables. Des plans éprouvés depuis quelques fois malheureusement », explique Damien Scheder. « Les services feux bleus font le maximum. Ce n’est pas à nous de faire un commentaire sur les prestataires de la Confédération », répond-il lorsqu’on l’interroge sur la répétition des pannes du réseau Swisscom. Damien Scheder invite la population à télécharger « Alerte Swiss et écouter les radios concessionnées » pour être informée au plus vite des solutions en cas de panne.





Swisscom réagit

Swisscom cherche encore la cause exacte du dysfonctionnement. « La cause exacte fait encore l’objet d’analyse actuellement », déclare le porte-parole de Swisscom Christian Neuhaus. « C’est toujours fâcheux, ça ne devrait pas arriver », ajoute-t-il. /mmi