Les agriculteurs jurassiens comptent leurs pertes

Des dégâts parfois très importants sont observés dans les champs, prairies et pâturages jurassiens. Les fortes précipitations de ces dernières semaines et des épisodes de grêle ont laissé des traces parfois conséquentes et indélébiles. Les orages qui se sont abattus ont été très localisés. Le président de la Fondation rural interjurassienne (FRI), Noël Saucy, reconnaît ainsi que les paysans de Develier, de La Baroche, de Cornol ou encore d’Alle ont été particulièrement touchés.





Le dilemme actuel

Avec le retour de conditions ensoleillées, les agriculteurs ont pu se rendre compte des dégâts causés par les récentes intempéries. Aujourd’hui, ils font face à un dilemme. Alors qu’il serait temps de faucher les prairies pour augmenter le stock de fourrage, le risque est très élevé d’endommager les terrains, voire même de les tasser et de mettre en danger la coupe suivante. Noël Saucy le reconnaît, « les agriculteurs risquent une forte perte dans les prairies, surtout pour cette coupe-ci ». Selon le président de la FRI, l’eau qui a saturé les terrains a provoqué une sorte « d’asphyxie des sols ».