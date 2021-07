Un motard blessé dans Les Rangiers

Une petite chienne laissée sans surveillance a provoqué un grave accident vendredi matin dans Les Rangiers. L’animal s’est élancé sur la route entre Les Malettes et St-Ursanne, peu après le « Petit Susten », alors qu’un motard arrivait à une allure modérée. Ce dernier n’a pas pu éviter la chienne et il a lourdement chuté sur la route. Blessée, la victime a été acheminée dans un hôpital bâlois par la Rega. La circulation a été perturbée durant environ une heure et demie. /comm-alr