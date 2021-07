Pas de slowUp mais une Agglo’balade à faire à son rythme

Enfourcher son vélo pour effectuer une Agglo’balade et découvrir à son rythme la vallée de Delémont. C’est ce que proposent les organisateurs du slowUp Jura. Pour la seconde fois, la crise du coronavirus et les restrictions sanitaires ne permettent pas la tenue d’une édition traditionnelle de la manifestation de la mobilité douce. Cette année, l’événement a lieu sous une forme plus flexible grâce à une version « yourself ». Depuis le 17 juillet et jusqu’au 31 octobre, les participants peuvent emprunter seul, en famille ou entre amis un parcours d’environ 35 km, le jour de leur choix et à leur rythme. Le tracé est à 80% hors du trafic et mènera les cyclistes à la découverte de plusieurs richesses de la vallée de Delémont. Le public est invité à s’inscrire via le site internet du slowUp Jura. Le passage par cinq points de contrôle le long du parcours permet de participer à un concours et de remporter de nombreux prix. Pour retrouver une édition traditionnelle du slowUp Jura, il faudra patienter jusqu’au dimanche 26 juin 2022. /comm-nmy