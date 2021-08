Une voiture dans le fossé en Ajoie

Une personne a été gravement blessée dans un accident de la route entre Alle et Porrentruy. La police cantonale jurassienne précise dans un communiqué que l’automobiliste circulait en direction du chef-lieu ajoulot vers 18h20 lorsqu’il s’est déporté sur sa gauche dans une courbe à droite. Il a perdu la maitrise de sa voiture qui a quitté la route et s’est immobilisée contre un arbre en contrebas. Le groupe de désincarcération de Porrentruy a dû intervenir afin de sortir le conducteur de sa voiture. Gravement blessé, il a ensuite été héliporté à Bâle par la REGA. Le tronçon a été fermé au trafic durant plus de 2 heures. /comm-lbe