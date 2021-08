La fête à la grenouille pour les activités intérieures

Il fait un temps à ne pas mettre un vacancier dehors. C’est donc à l’intérieur qu’ils se réfugient. Et en nombre. À la Croisée des Loisirs à Delémont, c’est plein tous les après-midis pour les jeux et loisirs mais aussi côté sports avec bien du monde sur les terrains couverts, nous a assuré Loïc Siegenthaler, gérant du restaurant et du bar.

Les énigmes d’intérieures ont aussi la côte auprès de la population. Il y a deux ans, certains escape game de la région ont hésité à fermer les étés parce que les gens n’en semblaient pas friands quand le soleil est là. Tout le contraire de cette saison où les jeux d’évasion se remplissent bien. À Bonfol, la responsable réservation de l’Enigmatic, Lucie Hurlimann, nous dit qu’elle a beaucoup de demandes de dernière minute, jeunes souvent et retraités parfois. Bref il y a beaucoup plus de monde qu’un été normal.

Et puis à Courroux, on pourrait dire que le Jumping Jack connait un bond de fréquentation. Le parc à trampolines est rempli du matin au soir. Nous sommes d’ailleurs allés y faire un tour avec la responsable, Cendrine Schwab :