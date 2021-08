Les chiffres de la criminalité au mois de juillet dans le Jura

Vols, escroqueries et autres infractions ont fait l’objet d’un point de situation de la part de la police cantonale. Cette dernière dévoile vendredi les chiffres de la criminalité pour le mois de juillet dans le Jura. Le nombre de lésés et plaignants a un peu diminué avec 195 cas en juillet contre 203 le mois précédent. Celui des prévenus a aussi reculé, passant de 172 en juin à 149 le mois dernier. En revanche, les tendances de vols dans les commerces, magasins et habitations ont pris l’ascenseur. La police cantonale jurassienne a dénombré 20 cas de vols par effraction et introduction clandestine en juillet, alors qu’elle en comptabilisait 9 en juin. Les autres chiffres en lien avec la criminalité dans le canton peuvent être consultés ci-dessous. /comm-nmy