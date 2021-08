Audrey Voutat quitte le Parlement jurassien

Audrey Voutat démissionne du Parlement jurassien avec effet immédiat. Son départ a été communiqué ce lundi par le secrétariat du législatif cantonal. Contactée, la députée écologiste invoque des raisons « professionnelles et personnelles ». Elle relève également « une dissonance trop forte entre la ligne des Verts suisses et ses aspirations personnelles » en lien avec la gestion de la crise sanitaire. Audrey Voutat précise qu’elle ne quitte pas ses fonctions à la suite d’une demande des Verts jurassiens avec lesquels elle assure n’avoir « aucun problème ». La citoyenne de Rossemaison ne siégeait au Parlement jurassien que depuis un peu plus de sept mois. /comm-fco