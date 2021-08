Flashé à 139 km/h sur une route limitée à 80

Un automobiliste s’est fait pincer entre Glovelier et Saulcy alors qu’il roulait à 139 km/h sur une route limitée à 80. C’est ce qu’indiquent les chiffres cantonaux concernant les infractions à la circulation routières pour le mois de juillet. Autres renseignements fournis par la police cantonale jurassienne, plus de 3'700 contrôles par radar mobile et plus de 47'400 par radar semi-stationnaires ont été effectués le mois dernier dans le Jura. Au total, plus de 1'500 conducteurs ont reçu une sanction par amende d’ordre et 53 ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public. Onze automobilistes ont aussi été arrêtés en état d’ébriété au volant et 14 étaient en état d’ivresse qualifiée.

La police cantonale ajoute que 45 chauffeurs de poids lourds ont été contrôlées, avec sept infractions constatées. /comm-nmy