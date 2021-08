Un programme de législature cantonal « tourné vers l’avenir »

Les objectifs du canton du Jura pour les cinq prochaines années sont connus. Le Gouvernement jurassien présente ce mercredi son programme de législature 2021-2025. L’exécutif concentrera ses efforts sur quatre axes prioritaires : l’accueil de Moutier, le « vivre ensemble », le renforcement de la durabilité du cadre de vie et l’adaptation de l’Etat et de l’Administration pour répondre aux nouvelles attentes de la population. Le Gouvernement entend aussi retrouver des finances équilibrées au terme de la législature. Son programme doit offrir au peuple jurassien « un canton renouvelé, consolidé et résolument tourné vers l’avenir ». /comm-nmy