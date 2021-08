Un contre-projet à l’initiative du PSJ sur la transparence des partis ?

L’initiative populaire « Partis politiques : place à la transparence ! » se heurte à la commission de la justice du Parlement jurassien. Portée par les socialistes, elle veut que les partis publient leurs comptes annuels et indiquent leurs sources de financement. Si l’ensemble de la classe politique admet pleinement le fond, le texte pourrait se voir opposer un contre-projet sur la forme.

Le problème pour la majorité de la commission de la justice : l’initiative qui se veut rédigée en termes généraux contient des éléments de détails. Et ça coince. Principal point d’achoppement : le PSJ veut que l’identité des personnes qui versent plus de 750 francs par année à un parti soit rendue publique. Une précision qui pourrait limiter le Parlement dans ses choix pour réaliser l’initiative. La majorité souhaite donc proposer un contre-projet. Le texte reprend les principes majeurs qui visent à exiger la transparence dans le financement des partis et des campagnes, mais qui laisse au législateur une liberté complète quant à l’adoption des dispositions légales nécessaires à la réalisation. Le président de la commission de la justice, le PDC Serge Beuret :