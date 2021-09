Le Parlement jurassien dit « non » à la réforme de l’orthographe à l’école

Le Parlement jurassien tord le cou à la réforme de l’orthographe de la langue française à l’école. Il a adopté mercredi – par 39 voix contre 12 et 5 abstentions – une résolution interpartis portée par le libéral-radical Alain Schweingruber. Le texte demande à la Conférence latine des directeurs de l’instruction publique de Suisse romande et du Tessin de surseoir aux modifications décidées unilatéralement pour passer à l’orthographe rectifiée. Pour l’élu de Boécourt, la langue et son orthographe ne sont pas des politiques publiques, mais un héritage culturel. En parallèle, il estime que le Parlement jurassien aurait dû être consulté avant que la CIIP n’effectue son choix. Alain Schweingruber :