Vaste exercice de sécurisation policière à la Raiffeisen Arena

Prévoir toutes les situations pour pouvoir y faire face dans les meilleures conditions. La police cantonale jurassienne et la police municipale de Porrentruy ont mené ce jeudi de vastes exercices de sécurisation policière à la Raiffeisen Arena et ses alentours. Le but : s’adapter à la nouvelle configuration de la patinoire et apprendre à gérer au mieux les flux de supporters du HC Ajoie. Une soixantaine de policiers jurassiens ont ainsi testé tout au long de la journée différentes méthodes de sécurisation afin d’éviter « des confrontations entre fans trop ardents et ainsi garantir la sécurité de tous », précise un communiqué de la police cantonale.