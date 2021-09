Les Planchettes rouvrent prudemment

Les Planchettes se redonnent un peu d’air. L’institution bruntrutaine a pris le 19 août des mesures drastiques pour enrayer l’émergence d’un cluster de Covid-19 en son sein. En accord avec le Service de la santé du canton du Jura, et des tests de masse négatifs ces derniers jours, le foyer pour personnes âgées peut entreprendre des mesures progressives de réouverture.



L'établissement annonce lundi que des visites sont désormais possibles pour les résidents du 4e et 5e étage, durant maximum 45 minutes de 10h à 11h et de 14h à 17h et sur rendez-vous. Dans un communiqué de presse, la maison senior explique que les visites se font dans une salle spécifique au rez-de-chaussée et que les gestes barrières doivent être maintenus.



Les résidents des 2e et 3e étages et l’UVP pourront recevoir des visites à partir de lundi prochain (20 septembre), sous réserve d’éventuels nouveaux cas.

Les repas communs pourront alors reprendre pour les personnes confinées au 4e et 5e étages et la semaine d’après pour les autres, précise le foyer.

Les visites pourront reprendre normalement le 4 octobre si tout se passe bien d’ici là.

Les Planchettes demandent aux visiteurs de porter une attention particulière et sérieuse aux mesures sanitaires. L’établissement encourage aussi son personnel à se faire vacciner afin de réduire les risques. Le taux de vaccination dépasse désormais 65% au sein de l'institution, précise le communiqué.

Le foyer qui rappelle, en fin de texte, que la situation est compliquée et qu’il navigue sur un équilibre fragile entre la nécessité d’assurer la sécurité sanitaire de ses résidents et l’ouverture qui le caractérise. /comm-lbe