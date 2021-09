Une chenille des rails dans le Jura

Un monstre avaleur de rails a surgi à la Combe Tabeillon. Les travaux de renouvellement de la superstructure de la voie, des traverses et du ballast entre le Pré-Petitjean et Glovelier ont commencé il y a quelques semaines. Les rails de 1951 ont été remplacés et les nouveaux ont relié mardi la fin du tronçon à restaurer à la gare de la Combe Tabeillon. Pour ces travaux estimés à environ 4,6 millions de francs, les Chemins de fer du Jura ont fait appel à un train de chantier de plus de 70 mètres de long en provenance des Grisons. Un convoi exceptionnel qui est utilisé pour la première fois par les CJ et nécessaire « à cause de la difficulté d’accès aux voies en pleine forêt ».

Reportage au départ de la gare de Glovelier en compagnie du directeur des CJ, Jean-Frédéric Python, de Jämes Caramanna, chef de projet, et d’Yvan Perrin, responsable département infrastructure, voies et bâtiment :