Quatre jours pour découvrir le Théâtre du Jura

Le grand jour approche à grands pas pour le Théâtre du Jura. Si une première représentation a déjà été donnée jeudi dans le cadre de Midi théâtre, la nouvelle institution culturelle sera officiellement inaugurée du 7 au 10 octobre à Delémont. Toute une série d’animations figure au programme des festivités présenté vendredi matin. Des portes ouvertes sont notamment prévues le samedi et le dimanche. Le public pourra déambuler dans la totalité du bâtiment. Diverses performances artistiques et ateliers participatifs seront au rendez-vous. Parmi les spécificités, quelque 90 danseurs rallieront depuis Belfort et Bienne la gare de Delémont en train avant de traverser toute la ville.





Des ouvriers mis en avant

Les responsables du Théâtre du Jura ont aussi tenu à rendre hommage aux personnes qui ont construit l’édifice. Celles-ci pourront découvrir le bâtiment en priorité le jeudi soir. Une exposition et un film leur seront, par ailleurs, consacrés. Sur l’esplanade du Forum St-Georges, le public aura la possibilité de découvrir dès le 1er octobre des clichés pris par le photographe Pierre Montavon et immortalisant les moments clés de ce chantier hors normes et des portraits de différents acteurs de la construction. « On vit depuis plusieurs années avec ces gens qui font des miracles au jour le jour », a souligné à RFJ le directeur du Théâtre du Jura, Robert Sandoz.