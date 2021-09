Le Parlement en bref

Accepté par 32 voix, contre 23 et 3 abstentions la motion de la députée verte Céline Robert-Charrue Linder, intitulée « Vers une administration cantonale exemplaire et durable ».

Acté l’élection de Baptiste Laville (Verts) comme membre de la commission de la justice, et de Sonia Burri-Schmassmann (Verts) comme remplaçante.

Accepté par 47 voix, contre 2 et 4 abstentions l’arrêté octroyant un crédit supplémentaire de 700'000 francs au Service de infrastructures destiné à financer des travaux d’aménagement et d’entretien du réseau routier cantonal.

Accepté à l’unanimité des membres présents en première lecture la modification de la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité.