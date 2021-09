Le Parlement vote pour une administration plus verte

L’administration cantonale est poussée à devenir plus verte. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi, par 32 voix, contre 23 et 3 abstentions, une motion de la députée verte Céline Robert-Charrue Linder. Le texte propose la création d’une feuille de route pour que l’Etat se montre exemplaire en termes de durabilité via plusieurs actions, notamment l’amélioration de l’efficience énergétique des bâtiments de l’Etat, la mise en place d’un plan de mobilité pour les collaborateurs et des directives en matière de télétravail. Réalisée en parallèle à l’élaboration du plan climat, cette feuille de route permettrait de pallier à « un manque d’objectifs clairs et de vision à long terme » pour les services et collaborateurs de l’Etat, selon la députée verte.

Le Gouvernement avait donné un avis favorable à cette motion, en signalant toutefois qu’il agira en fonction des ressources limitées dans l’administration. Soutenu par la gauche, le texte était critiqué par une grande partie de la droite et du centre pour sa redondance avec l’élaboration du plan climat cantonal et la « lourdeur administrative » qu’il implique. /gtr