Il souffre parfois de la concurrence de l'étang de la Gruère. Il profite aussi d'un caractère plus secret. La balade jurassienne vous emmène ce mercredi à l'étang des Royes à Saignelégier. Marceline Michon s'y est promenée en compagnie de Toinette Wisard qui vit à Saignelégier depuis plus de 20 ans. La propriétaire d’un gîte ne conseille d’ailleurs cette tourbière qu’à quelques clients « privilégiés ». Enfilez une paire de basket et suivez le guide... /mmi