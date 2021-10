Le Jura a les meilleurs appartements de vacances de Suisse

Le canton du Jura atteint un sommet dans le domaine du tourisme. Il a remporté la 9e édition du Swiss Holiday Home Award organisé par e-domizil, la plus grande plateforme suisse en ligne de domiciles de vacances. Le Jura a obtenu les meilleures notes dans les évaluations des clients dans plus de 8'100 appartements du pays, avec une moyenne de 4,8 sur 5. Il figure en tête des appréciations en ce qui concerne les équipements, la propreté et le rapport prix/prestation. Le canton devient ainsi la première destination touristique de Suisse pour ce type d’hébergement. « Un honneur, une récompense et une motivation », clame le directeur de Jura Tourisme Guillaume Lachat.

Par ailleurs, les premiers retours chiffrés de la saison estivale 2021 sont très bons pour le Jura. Le canton affiche une progression sensible des nuitées. Il pourrait battre le record de 2018, tous types d’hébergements confondus. /comm-rch