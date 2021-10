Le Théâtre du Jura prend vie

Le Théâtre du Jura grouille de monde. L’institution a été inaugurée officiellement vendredi. Ce samedi et dimanche, c’est le public qui est invité à s’imprégner des lieux. Des portes-ouvertes se tiennent ce week-end avec une multitude d’animations en tout genre. Une manière de bien débuter avec ce nouvel écrin de la culture à Delémont. Le Théâtre du Jura a été imaginé dès les années 60 et a été réalisé grâce à un partenariat public-privé. Le coût de l’infrastructure avoisine les 24 millions de francs dont un peu plus de la moitié est à charge du canton.

RFJ était en direct ce samedi midi avec Camille Rebetez, responsable de la médiation culturelle au Théâtre du Jura, et Marc Woog, metteur en scène et responsable de l’option théâtre au lycée cantonal.