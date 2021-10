Inauguration du Théâtre du Jura

C’est un grand jour pour la culture jurassienne. Le Théâtre du Jura est inauguré officiellement ce vendredi matin à Delémont avec environ 480 invités. Il s’agit de la première structure professionnelle dédiée aux arts de la scène du canton. Plusieurs personnalités s’exprimeront sur scène dès 10h30. Une cérémonie protocolaire sera revisitée et rythmée par des interventions artistiques originales. Les invités pourront également découvrir les locaux de l’établissement. Un concert et des animations clôtureront la cérémonie. Le Théâtre du Jura ouvrira ses portes au public ce week-end, samedi de 10h à 2h du matin et dimanche de 10h à 18 heures. /gtr-ATS