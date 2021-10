Fin des tests gratuits : inquiétudes dans le Jura

Maurice Paupe a confié à la rédaction de RFJ lundi matin que GastroSuisse a lancé un sondage la semaine dernière. Objectif : évaluer les impacts, tant personnels qu’économiques, auprès des restaurateurs depuis l’obligation de présenter le certificat covid. Les résultats devraient être connus en fin de semaine. Maurice Paupe a demandé à obtenir le sondage pour prendre connaissance de la situation dans le Jura et pour éventuellement mettre la pression sur les milieux politiques pour de nouvelles aides.





Avis mitigés pour les cinémas de la région





« C’est un nouveau croche-pied qu’on nous fait là », ce sont les mots de Dave Cattin. Le directeur de Cinémont à Delémont est plutôt résigné en listant tous les obstacles auxquels il a déjà dû faire face pendant la pandémie : réduction de la capacité de la salle, distanciation, interdiction de vendre de la nourriture, etc. La fin de la gratuité des tests en est un nouveau. Frustrant donc, surtout pour les 5'000 abonnés de Cinémont qui ne sont certainement pas tous vaccinés. Dave Cattin estime que les habitudes de consommation du 7ème art ont évolué depuis l’obligation de présenter un passe sanitaire : les spectateurs ne se ruent plus aux événements où il y a du monde, par exemple lors d’avant-premières de films. Comme avec le nouveau James Bond, la fréquentation s’étale au fil des soirs, remarque Dave Cattin. La gérante du cinéma La Grange à Delémont, Gaby Girod, n’a elle pas encore vraiment pensé aux impacts des tests payants sur sa salle de cinéma.





Du côté du Cinéma Lux aux Breuleux, on relativise plus les impacts de la fin de la gratuité des tests. Cédric Bourquard n’a pas l’impression que cette décision fera une différence notable. Il estime qu’aller au cinéma est quelque chose de spontané et que personne ne se faisait tester pour juste se rendre dans les salles obscures, mais plus pour une représentation unique d’un spectacle ou d’un concert. Avis partagé par le directeur de Cinélucarne au Noirmont. Frédéric Queloz estime que les gens n’allaient pas et ne vont pas se faire tester exprès pour aller au cinéma. « Autant voir un film ou une série à la maison », s’exclame-t-il. Il souligne enfin que la levée des restrictions est très appréciée pour les spectateurs détenteurs du certificat Covid qui peuvent profiter d’une projection sans masque et sans règle de distanciation. /ech