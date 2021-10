Flashé à 168km/h au lieu de 120 en Ajoie

Un véhicule flashé à 168 km/h au lieu de 120 entre Porrentruy et Courgenay, un autre à 82km/h au lieu de 50 à Courchapoix : la police cantonale jurassienne a transmis lundi ses statistiques sur la circulation routière pour le mois de septembre.

Plus de 2’800 véhicules ont été contrôlés par radars mobiles. Près de 120 conducteurs ont été sanctionnés, dont 4 font l’objet d’un rapport au Ministère public. Un conducteur fait l’objet d’un rapport pour infraction grave. Plus de 20’000 véhicules ont été contrôlés par radars semi-stationnaires. Parmi eux, plus de 250 ont été sanctionnés. Sur l’ensemble du canton, 431 automobilistes ont subi un contrôle alcoolémie et stupéfiants. Huit conducteurs étaient en état d’ivresse qualifiée et trois sous l’effet de produits stupéfiants. /comm-cer