Haute-Sorne va rafraîchir ses cours d'écoles

La commune de Haute-Sorne va s'attaquer à la rénovation de plusieurs de ses cours d'écoles. Le Conseil général a décidé ce lundi de mettre la main au porte-monnaie pour réaménager les préaux de trois établissements de la commune fusionnée pour un coût de 937'400 francs. Le projet le plus important, celui de Bassecourt, prévoit l'installation de jeux en bois au nord et au sud de l'école primaire. Cette deuxième zone sera également équipée en électricité pour accueillir un éventuel marché ouvert ou une fête de village.

Du côté de Glovelier, un bout de nature va s'inviter aux abords de l'école, puisque c'est un projet « vert » qui a été élaboré. La cour sera complétée avec une pièce d'eau, des jardins potagers et un poulailler qui ont une vocation pédagogique, puisqu'ils devront permettre aux écoliers de se frotter aux thèmes de la biodiversité. Les aménagements prévus à Courfaivre sont plus modestes (ce qui a d'ailleurs suscité la grogne de certains citoyens) et comprennent l'installation de jeux en bois.





Qui va s'occuper des poules ?

Si personne n'a contesté la refonte de ces cours d'écoles, certaines voix se sont faites entendre, notamment pour contester la pertinence d'un équipement électrique à Bassecourt, pour un coût de 100'000 francs, alors que le projet de marché n’est pas encore concrétisé. Le groupe Haute-Sorne Avenir a proposé plusieurs amendements, et a tenté d'obtenir en vain l’assurance que certains coûts d’entretien ne soient pas à la charge de la collectivité. Il a aussi demandé que certaines directives soient respectées, comme la possibilité de couvrir les cours. La question de qui allait s’occuper des espaces potagers et du poulailler pendant les vacances scolaires a aussi suscité quelques remarques.