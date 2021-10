Des décharges grandiront dans le Jura

Les sites d’extraction de matériaux pierreux, qui comprennent des carrières et des gravières, et les décharges, pour matériaux inertes et non pollués, doivent être agrandis dans le Jura. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi la révision de trois fiches du Plan directeur cantonal. Courgenay, Courrendlin, Courtemaîche, Glovelier et Les Breuleux verront leurs décharges et sites d’extraction de matériaux pierreux étendus d’ici 15 ans. Un nouveau site verra le jour à Bure pour accueillir une décharge.

« Cela doit permettre d’assurer les ressources en matériaux pierreux et volumes de stockage », a expliqué à la tribune du Parlement le député PDC Bernard Studer, rapporteur de la commission de l’environnement et de l’équipement. Cette stratégie répondra à la fois aux « besoins de l’économie » et à la « préservation de l’environnement », ajoute-t-il. L’arrêté portant ratification de compléments au Plan directeur cantonal a été accepté par 58 voix contre 0. La Confédération doit encore se prononcer sur la révision de ces fiches avant l’élaboration des plans spéciaux pour permettre les extensions prévues, a précisé le ministre jurassien de l’environnement David Eray. /mmi