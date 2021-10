Le Parlement ne veut pas d’une nouvelle intervention sur la 5G à Berne

La 5G est revenue sur la table du Parlement jurassien ce mercredi. Les députés ont rejeté, par 37 voix contre 15 et 7 abstentions, une intervention en matière fédérale qui était portée par le député Ivan Godat du groupe Vert-es et CS-POP. L’élu du Bémont souhaitait que le législatif fasse usage du droit d’initiative du canton du Jura et demande aux chambres fédérales d’instaurer un moratoire sur le développement de la téléphonie mobile 5G et des technologies appelées à lui succéder jusqu’à la levée des doutes concernant leur nocivité pour la santé et l’environnement. Plusieurs députés ont estimé que la démarche n’était pas adéquate. L’élue PCSI Géraldine Beuchat a notamment expliqué qu’une telle proposition avait déjà été refusée à Berne il y a quelques mois. Elle a, par ailleurs, souligné qu’un postulat en la matière était pendant aux chambres fédérales. /alr