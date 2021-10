Pas de commission d’enquête parlementaire sur les violences conjugales

Les députés jurassiens ne veulent pas créer une commission d’enquête parlementaire sur les violences conjugales. Ils ont refusé mercredi matin, par 41 voix contre 9 et 6 abstentions, une motion interne du député PCSI Thomas Schaffter. L’entité aurait notamment eu pour mission d’évaluer la pertinence des décisions et procédures mises en place par l’Etat en la matière. Le texte avait été déposé après le classement de la procédure ouverte à l’encontre d’une procureure et d’un policier dans le cadre du drame de Courfaivre. Le Gouvernement appelait au rejet de la motion interne, tout comme la plupart des groupes parlementaires. La majorité des députés a estimé qu’un tel instrument n’était pas adéquat et qu’il fallait laisser la justice faire son travail. /alr