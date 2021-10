Un catalogue de mesures sylvicoles dans le Jura

Adapter la forêt jurassienne au dérèglement climatique. C'est l'objectif d'une motion acceptée ce mercredi par le Parlement jurassien. Le député vert Baptiste Laville a porté le texte « Sylviculture et changement climatique », soutenu par le Gouvernement cantonal et accepté par 41 voix pour, 8 contre et 9 abstentions. La motion demande la création d'un catalogue de mesures et d'outils sylvicoles adaptés au Jura. Ce texte est le « signe d'un soutien du Parlement à la stratégie du Gouvernement déjà sur les rails », selon le ministre de l'environnement. David Eray précise que « des propositions seront rédigées et mises en consultation notamment auprès des gardes forestiers qui sont nos plus grands experts dans le canton et avec lesquels nous souhaitons construire la forêt de demain ». Les hêtres et épicéas souffrent particulièrement de la sécheresse et des fortes chaleurs. /mmi