Un plan d’action cantonal pour lutter contre les plantes invasives

Le canton du Jura va se doter d’un plan d’action pour lutter contre les plantes invasives. Réuni mercredi, le Parlement a approuvé, par 29 voix contre 27 et 2 abstentions, une motion du député PDC François Monin. Le texte de l’élu démocrate-chrétien demande au Gouvernement de mettre sur pied un tel outil afin de coordonner les mesures existantes aux différents échelons publics et privés. Il enjoint également l’exécutif cantonal à définir, si besoin, des mesures supplémentaires. Le Gouvernement appelait au rejet du texte. Le ministre de l’environnement, David Eray, a notamment estimé qu’une centralisation serait inutile et inefficiente, sachant que des plans d’actions ciblés sont déjà mis en place par espèce. /alr