La nuit comme outil de vol

À la tombée de la nuit, les cambrioleurs repèrent plus facilement les maisons ou appartements inoccupés. Grâce à l’absence de lumière à l’intérieur, ils identifient leurs cibles. À l’occasion de la septième journée nationale de prévention contre les cambriolages, les corps de police suisses, en collaboration avec la Prévention suisse de la criminalité (PSC) et Sécurité et habitat suisse (SHS), sensibilisent mardi sur les risques de cambriolages et sur les mesures de prévention à adopter.

Parmi les conseils de la police :





Simulez une présence par un minuteur ou la programmation de votre télévision/radio ;

Si vous constatez un comportement suspect, appelez sans délai le 117. Les constations faites chez le voisin en font également partie ;

Fermez les portes à clés, même lors d’absences de courte durée ;

Informez vos voisins lors d’absences prolongées. Leur œil attentif peut aider ;

Demandez conseil à votre police.





En parallèle d’ailleurs, la police cantonale jurassienne indique porter une attention particulière à ces situations par des surveillances et est à disposition pour tout renseignement.











Lampadaires éteints, ça ne change rien

Dans certaines communes de la région, les candélabres sont automatiques ou même éteints la nuit mais ça ne change rien, affirme Daniel Affolter. Le responsable prévention et communication à la Police cantonale jurassienne assure que « ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de lumière que des cambrioleurs vont apparaitre de nulle part ». D’après lui, « il vaut mieux travailler autour des propriétés avec, par exemple, des capteurs de présences locaux mais dans les rues, ce n’est pas significatif ». /comm-lbe