Gestion des déchets : pas de concept cantonal à l’horizon

Un concept cantonal de collecte des déchets n’est pas à l’ordre du jour, mais des réflexions sont en cours. C’est ce qui ressort de la réponse du Gouvernement à une question écrite posée par le député PDC Vincent Eschmann. L’élu de Vicques constate que les pratiques sont différentes dans les déchetteries communales en matière de types de déchets repris ou non. Il souhaitait donc savoir si une harmonisation était prévue à l’échelle jurassienne.

Le Gouvernement rappelle tout d’abord que la collecte et l’élimination des déchets sont de compétence communale, alors que la loi découle de la Confédération. S’il juge légitime d’évoquer l’idée d’un concept cantonal, l’exécutif n’emprunte pas cette voie. D’abord parce que la collecte des déchets est à ce jour organisée en grande partie par les trois syndicats de communes que sont le SEOD, le SIDP et le SCFM, qui mènent des réflexions sur l’avènement de centres intercommunaux, dont la réalisation est imposée par la nouvelle loi à l’horizon 2025. Le Gouvernement estime que les communes en profiteront pour améliorer la catégorisation des différents déchets et leur valorisation séparée. Ensuite, une nouvelle Commission cantonale de gestion des déchets et des sites pollués se réunit depuis ce printemps, offrant une plateforme d’échanges dynamique entre les représentants. Cette commission est d’avis qu’une organisation au niveau de chaque district est fondamentale, mais qu’une vision unique imposée par le canton serait contre-productive. Le Gouvernement estime donc que les discussions régulières au sein de la commission sont préférables à l’instauration d’un concept unique de collecte, qui pourrait au final devenir rapidement obsolète au regard des évolutions fréquentes dans le domaine de la gestion des déchets.

Le Gouvernement jurassien ajoute qu’il entend à l’avenir s’engager dans la collecte, le partage, la réutilisation et la revente des objets et des matériaux. Son objectif : réduire les quantités de déchets, leurs nuisances sur le climat et le coût de leur élimination par les collectivités. /rch