Dégradation marquée de la situation liée au Covid-19 dans le Jura

La circulation du Covid-19 s’est accélérée ces derniers jours dans le Jura. À la veille d’un nouveau week-end de fête dans le cadre de la Saint-Martin, les autorités cantonales appellent la population à la prudence et au respect des règles de protection, selon un communiqué transmis vendredi en soirée. Elles précisent que « Le port du masque, la distanciation et les gestes barrières restent plus importants que jamais. La vaccination reste par ailleurs la meilleure mesure de protection contre la maladie ».





Plusieurs classes en quarantaine

Les écoles jurassiennes sont particulièrement touchées. Depuis lundi dernier, la cellule COVID a dû intervenir à 20 reprises suite à la détection de cas positifs pour effectuer des tests salivaires individuels dans 13 établissements scolaires différents du canton. Durant la même période, 3 classes ou modules complets ont été placés en quarantaine suite à la confirmation que plusieurs élèves qui les fréquentent sont positifs. L’ensemble des élèves non-immunisés du collège Stockmar à Porrentruy sont notamment à l’isolement. Au total, plus de 200 élèves sont actuellement en quarantaine sur le territoire cantonal.





Hausse des hospitalisations

Le virus circule également activement dans la société en général. Ainsi, le nombre de cas hebdomadaire est passé de 43 il y a deux semaines à 146 cette semaine. Une tendance à la hausse qui se confirme ces derniers jours. Si la situation reste sous contrôle à l’Hôpital du Jura, le nombre de personnes hospitalisées est tout de même passé de 1 à 7 en moins de deux semaines. /emu-comm