Une fuite d’hydrogène dans une entreprise de Cornol

Une alarme pré-gaz s’est déclarée jeudi soir dans l’entreprise Tag Heuer, à Cornol. La police a été informée vers 23h20. Un périmètre de sécurité a rapidement été établi et la route entre Cornol et Alle fermée à la circulation. Le SIS Mont-Terri et le Centre de renfort de Delémont ont été dépêchés sur les lieux avec une trentaine de pompiers. Ces derniers ont pu conclure à une faible fuite d’hydrogène dans les locaux, mais aucune mesure n’a pu déterminer la quantité de gaz échappé, souligne la police cantonale jurassienne dans un communiqué vendredi. L’origine de la fuite et ses causes restent indéterminées. Aucun blessé n’est à déplorer. /comm-alr