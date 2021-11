Le Parlement en bref

Refusé la motion du député PCSI Quentin Haas intitulée « Examen d’avocat : pour une véritable méthode de notation impartiale ! ». Le texte a été scindé en deux et refusé par 42 voix, contre 14 et 1 abstention pour sa première partie (points 1, 2 et 3) et par 42 voix, contre 13 et 2 abstentions pour sa deuxième partie (points 4, 5 et 6).