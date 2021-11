Une voiture dans un ruisseau en Ajoie

Une voiture a terminé sa course dans un ruisseau sur la route entre Beurnevésin et Lugnez. Selon un communiqué de la police cantonale jurassienne, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il circulait en direction de Beurnevésin. Vers 4h30 samedi matin, il est sorti de la route à gauche et s’est retrouvé dans le cours d’eau. Le SIS Vendline a été mobilisé afin de stopper une éventuelle pollution aux hydrocarbures. Au total, une patrouille de police, 8 sapeurs-pompiers avec 3 véhicules, ainsi qu’un camion grue pour le dépannage de la voiture, se sont rendus sur place. /comm-lbe