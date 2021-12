Budget 2022 du canton du Jura : les logopédistes mécontents

Les logopédistes tancent le Gouvernement jurassien. Dans sa mouture du budget cantonal 2022, l’Etat propose une coupe de 100'000 francs dans les mesures pédago-thérapeutiques, via une baisse du tarif horaire des praticiens. Les logopédistes indépendants verraient ainsi leur revenu diminuer. La section jurassienne de l’Association romande des logopédistes diplômés estime avoir déjà donné. Elle s’oppose donc fermement aux intentions du Gouvernement.

Les logopédistes ne veulent plus subir de coupes budgétaires après les efforts déjà consentis ces dernières années. Ils indiquent que près de 500'000 francs ont déjà été économisés entre 2017 et 2019, notamment dans le domaine de la logopédie privée. Selon les praticiens, la baisse tarifaire proposée par l’Etat jurassien aura un impact sur l’attractivité de la profession. Elle va aussi accroître la pénurie de main-d’œuvre, les listes d’attente, et provoquer une péjoration de la qualité des soins. Les prestations seront moindres pour les patients. Les logopédistes affirment encore qu’une diminution des revenus mettra à mal le développement du matériel et des connaissances.

Les spécialistes font donc part de leur incompréhension. Ils déplorent l’absence de concertation préalable et de négociation dans la proposition de diminuer les tarifs. Pour les logopédistes, c’est une fois de plus une profession composée en grande majorité de femmes au bénéfice d’un Master universitaire qui est mise à défaut par un salaire qui ne reflète pas l’investissement et les qualifications nécessaires à sa réalisation. /comm-rch