L’Etat au chevet de zones précieuses pour la biodiversité

Le canton du Jura s’engage pour renaturer des milieux classés d’importance nationale. Il réalise jusqu’en 2025 des travaux dans les trois zones alluviales du canton situées le long du Doubs. Ces zones sont périodiquement ou épisodiquement inondées, ce qui favorise la biodiversité. Un bras mort de plus de 6'000 m3 de volume et un étang ont notamment été construits cet automne dans le secteur de la Lomène, vers la Maison du tourisme, à St-Ursanne. Ces nouveaux aménagements ont été présentés lundi matin. Concrètement, l’idée est de créer des zones de calme pour les poissons et des endroits favorables à la reproduction des batraciens.





Des ralentissements dus à la force hydraulique

Selon Stève Guerne, collaborateur scientifique à l’Office jurassien de l’environnement, le Doubs est perturbé par les installations de force hydraulique, notamment les seuils qui provoquent des zones de ralentissement sur plusieurs kilomètres. « Ce que nous réalisons, ce sont simplement des aménagements que le Doubs aurait pu s’offrir lui-même par sa dynamique s’il n’y avait pas eu de tels ouvrages », souligne Stève Guerne, précisant que de manière générale, la rivière est restée épargnée par « la main de l’homme ».