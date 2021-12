Haute-Sorne donne son feu vert à l’extension de la ZAM à Glovelier

Un autre crédit n’a pas vraiment fait débat ce lundi : le législatif a nettement dit « oui » à un montant de 450'000 francs destinés à remettre en état les chemins de la commune et de la bourgeoisie, lessivés par les pluies diluviennes de l’été dernier. Le Conseiller communal en charge des travaux publics, Frédéric Juillerat, a présenté l’objet sur fond de vidéos pour se remémorer « la force de l’eau » et les dégâts qu’elle a fait subir. Au total, quelques 6,4 km de chemins communaux et bourgeois, déjà affaisés par l'usage, ont été fortement érodés. Les travaux seront réalisés pendant les mois d’hiver, sur deux ans.

Par ailleurs, le Conseil général a validé le budget 2022, tel que présenté la semaine dernière par le Conseil communal. L’exercice prévu boucle sur un déficit d’environ 878'400 francs, avec une quotité d’impôts et des taxes inchangées. Les groupes PDC, PS-Verts et PCSI et rassemblement citoyen se sont inquiétés de voir les dépenses augmenter, notamment les charges liées, sans pour autant s’opposer au budget. « Les temps sont durs, a résumé Blaise Schüll pour le PCSI. Restons positifs, faisons confiance aux autorités ».

La séance de ce lundi s’est terminée avec le renouvellement du bureau du Conseil général, et l’élection au perchoir de la socialiste Agnès Veya. /vja