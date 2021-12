Extinction Rébellion demande au Gouvernement d’agir

« Réagissez ! Il y a urgence ! Chaque jour compte » : c’est avec ce message que les parlementaires jurassiens ont été accueillis ce mercredi matin. Des membres d’Extinction Rébellion Groupe Jura étaient présents devant l’Hôtel du Parlement à Delémont pour sensibiliser les élus à l’urgence climatique. Le collectif réagit au Plan climat jurassien et estime que l’Etat fait preuve de « déni » dans ce dossier. Extinction Rébellion émet ainsi plusieurs demandes au Gouvernement jurassien. Le collectif souhaite que « le Gouvernement jurassien dise la vérité sur le caractère mortifère de notre situation », exige que « les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs soient réduites à zéro d’ici 2025 » et souhaite aussi la mise en place d’assemblées « citoyennes locales, cantonales et nationales, fondées sur des formes de démocratie participative ».

« Ce sont des jeunes gens qui s'engagent pour alerter », a réagi le député vert de Porrentruy Baptiste Laville dans le cadre d'une interpellation « Un Jura militant pour le climat ? » déposée mercredi. /comm-mmi