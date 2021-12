La balade jurassienne en ski de fond dans les Franches-Montagnes

Les fondeurs sont gâtés ces jours dans les Franches-Montagnes. Les conditions d’enneigement et météorologiques sont bonnes et la pratique du ski de fond en est d’autant plus plaisante. Tous les itinéraires jurassiens sont ouverts. La balade jurassienne vous emmène ce mercredi à Saignelégier où Michel Leoni a chaussé les lattes en compagnie du spécialiste Christophe Frésard. Dépaysement au cœur des sapins et plaines enneigés à retrouver ci-dessous. /mle