Le Parlement en bref

Accepté par 36 voix contre 11 et 11 abstentions l’arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2022 ;

Rejeté par 33 voix contre 24 et 2 abstentions la motion du PLR Alain Schweingruber intitulée : « Orthographe rectifiée et langage épicène » ;

Accepté par 54 voix contre 1 et 0 abstention l’arrêté́ portant octroi d’un crédit d’engagement pour le financement d’un contrat de prestations entre la République et Canton du Jura et la Fédération interjurassienne de coopération et développement (FICD) pour les années 2021 et 2022 ;