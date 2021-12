Le certificat Covid devrait faire son apparition au Parlement jurassien

Les députés jurassiens devraient bientôt montrer patte blanche pour accéder à l’Hôtel du Parlement. Ils ont accepté mercredi, en première lecture et par 56 voix et une abstention, une modification de la loi d’organisation du Parlement visant à introduire le certificat Covid. La mesure concernera toutes les personnes de plus de 16 ans. Des exceptions sont toutefois prévues pour respecter les droits constitutionnels des élus à siéger. Les députés qui ne présentent pas de certificat pourront ainsi quand même entrer dans la salle du législatif s’ils portent un masque. Par ailleurs, pour les personnes qui doivent impérativement avoir accès à l’Hôtel du Parlement, les coûts des tests nécessaires à l’établissement du pass sanitaire seront remboursés. En raison du délai référendaire, la modification législative ne pourra pas entrer en vigueur avant le 15 avril 2022. /alr