L’hydrogène vert, une énergie à développer dans le Jura

La production d’hydrogène vert sera accompagnée et soutenue dans le canton du Jura. Le Parlement a plébiscité ce vendredi une motion en ce sens du député PDC Bernard Studer par 57 voix contre 0 et 1 abstention. Le texte charge le Gouvernement d’établir des bases légales et d’adopter les instruments de planification existants pour faire du canton du Jura un pionnier dans le domaine de l’hydrogène vert, une énergie renouvelable produite à partir de la biomasse. L’élu PDC a motivé sa demande sur la base d’un projet de réalisation d’une unité de production à Glovelier qui pourrait voir le jour l’an prochain. Le concept est porté par le Groupe Corbat et le bureau d’ingénieurs neuchâtelois Planair. Le Gouvernement appelait le Parlement à soutenir la motion sous la forme du postulat. Il a relève qu’une étude sur le potentiel de l’hydrogène vert dans le Jura avait été lancée récemment. Les résultats permettront de déboucher sur un plan d’action. /fco