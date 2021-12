Des pistes pour lutter contre le harcèlement scolaire

La lutte contre le harcèlement scolaire devrait être renforcée dans le canton du Jura. Le Gouvernement évoque plusieurs pistes dans un rapport publié récemment, en réponse à un postulat qui avait été adopté par le Parlement jurassien il y a plus d’un an. Le document se fonde sur les observations et recommandations d’un groupe de travail composé d’enseignants, de médiateurs, ainsi que de représentants du Service de l’enseignement et du Syndicat des enseignants jurassiens.





Les enseignants pas formés

Le Gouvernement jurassien a identifié plusieurs faiblesses dans le dispositif actuel. Les enseignants ne sont, par exemple, pas formés autour de cette thématique. L’exécutif indique que les formations sont souvent longues et techniques. Les médiateurs y sont, de leur côté, sensibilisés durant leur cursus. L’exécutif estime toutefois que le recours à un outil de médiation n’est pas forcément une pratique indiquée. « Le médiateur doit pouvoir rester neutre afin de laisser la porte ouverte à tous les élèves, quel que soit leur rôle dans les situations de harcèlement », ajoute-t-il.





Un référent par école

L’exécutif cantonal envisage ainsi d’encourager la formation d’un enseignant référent par école ou par giron, soit par regroupement de petits cercles scolaires. Il propose aussi d’inscrire la thématique dans les formations continues de la HEP-BEJUNE. Enfin, le Gouvernement souhaite renforcer la communication avec les différents partenaires à travers l’édition de fiches d’information. Des actions auprès des élèves sont aussi évoquées. /alr