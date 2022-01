L’industrie jurassienne retrouve une forme d’avant pandémie

Un sourire teinté de précaution se lit sur le visage de l’industrie jurassienne. Le secteur tient la forme même si le taux de chômage a légèrement augmenté en décembre dans le canton, selon le relevé mensuel du Service de l’économie et de l’emploi publié ce vendredi. Le nombre de demandeurs d’emploi dans le domaine industriel a diminué (-12 chômeurs entre novembre et décembre derniers) pour retrouver son niveau de fin 2019, avant la crise sanitaire. Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura accueille cette nouvelle avec satisfaction et met en avant la bonne santé de l’horlogerie jurassienne. Georges Humard fait cependant preuve de prudence. Toutefois, cette situation positive ne le surprend pas et pourrait même se poursuivre ces six prochains mois. /nmy