Un exercice 2021 réjouissant pour Tornos

Le groupe Tornos a connu une évolution très positive au cours de l'exercice 2021. Par rapport à l’exercice précédent, les entrées de commandes ont augmenté de 108,8%, passant de 98 millions à 204,6 millions de francs, indique mercredi le fabricant prévôtois de machines-outils dans un communiqué. Le chiffre d’affaires net s’élève 171,5 millions, en hausse de 65,9% (103,4 millions en 2020). Tornos a enregistré une forte progression dans tous les groupes de produits et sur tous les marchés importants. Le marché automobile notamment, qui a repris des couleurs, et le segment des techniques médicales et dentaires. Le groupe doit aussi sa croissance en termes de volume à ses activités de services et pièces de rechange ainsi qu’à sa nouvelle offre lancée dans l’esprit de l’économie circulaire. Celle-ci consiste à mettre à niveau les anciennes machines Tornos.







Confiance pour l'année en cours



Compte tenu de la très belle évolution des entrées de commandes et du chiffre d’affaires, Tornos table sur un résultat net positifs au premier semestre, mais aussi sur des résultats très favorables pour la seconde moitié de l’année. Lors de l’exercice 2021, la rentabilité n’a souffert que de la disponibilité en partie fortement limitée des matières premières et des pièces de sous-traitants ainsi que des hausses de prix qui en ont résulté.



Côté en bourse, le groupe Tornos ne pourra communiquer les chiffres détaillés et définitifs de l'année 2021 que le 7 mars à l’occasion de sa conférence pour les médias et les analystes. /comm-oza