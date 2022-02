Transparence des partis : les Jurassiens valident l’initiative du PSJ

Les Jurassiens privilégient l’initiative cantonale du Parti socialiste en faveur de plus de transparence dans le financement des partis politiques. Les citoyens ont accepté le texte par 59,9% des voix ce dimanche. Seules sept communes ont dit « non ». Le contre-projet moins contraignant que le Parlement lui avait opposé a lui été rejeté à 55,2%. Seules huit communes l’ont accepté. Cornol et Boncourt ont affiché une égalité parfaite. La participation a atteint respectivement 33,3 et 33,1%.