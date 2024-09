Un scrutin historique pour Moutier, le Jura et Berne

20 février 2012 : dans une déclaration d'intention signée sous les auspices du Conseil fédéral, les gouvernements bernois et jurassien conviennent d'offrir aux communes du Jura bernois qui le souhaitent l'opportunité de demander à se prononcer sur leur appartenance cantonale.

24 novembre 2013 : les citoyens du canton du Jura approuvent à plus de 76% le processus visant à la création d'un nouvel Etat regroupant le canton du Jura et le Jura bernois. Le Jura bernois répond non à près de 72%. Moutier est la seule commune bernoise à dire oui.